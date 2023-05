Maestri del Lavoro 2023, due coratini insigniti del prestigioso riconoscimento

Anche due coratini tra i quarantasette Maestri del Lavoro 2023 insigniti della prestigiosa carica di Maestro del Lavoro, premio assegnato a chi si è distinto sul posto di lavoro per perizia ed etica per almeno venticinque anni consecutivi nella stessa azienda o almeno trent'anni in aziende diverse.Solitamente il premio viene consegnato nel mese di maggio, ma a dicembre di quest'anno cade il centenario della "Stella al Merito", dunque la cerimonia di consegna fisica è stata spostata appositamente proprio a dicembre.I coratini insigniti del prestigioso titolo sono Cataldo Bucci e Cataldo Campione. La premiazione si terrà nei saloni del Quirinale, a cura del Presidente della Repubblica e, come da consuetudine, nei capoluoghi di regione, a cura dei Prefetti delle diverse province pugliesi.Un grande riconoscimento per questi due nostri concittadini, al quale vanno i complimenti della nostra redazione.