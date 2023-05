Martedì 29 maggio a Corato nuovo appuntamento con “Web, social & Co.”

Nuovo appuntamento con "Web, social & Co., presenze online per le micro, piccole e medie imprese", organizzato da Confesercenti Corato in collaborazione con il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Bari. Dopo Molfetta e Bari, questa volta toccherà alla sede di Confesercenti Corato ospitare l'evento (viale Ettore Fieramosca, 32 Corato), che si terrà lunedì 29 maggio dalle 15 alle 16.30.Dopo i saluti e l'introduzione di Corrado De Benedittis, Sindaco di Corato, di Concetta Bucci, Assessore del Comune di Corato e di Domenico Grosso, Amministratore Unico di CAT Imprendo Puglia e Referente di Confesercenti Corato, a relazionare sui nuovi strumenti a disposizione per incrementare la produttività aziendale grazie ai social e al web saranno Alessandra Mottola, Simona Lato e Vito Macina di Punto Impresa Digitale Bari. Il focus del momento di formazione è incentrato sugli strumenti social e web per le attività di ogni settore e la conseguente possibilità di generare profitti sfruttando al meglio questi strumenti. «Sfruttare i social ed il web per comunicare all'esterno le novità riguardanti le proprie attività commerciali è fondamentale- spiega l'Amministratore Unico di CAT Confesercenti, Grosso Domenico- e, grazie a questo appuntamento, metteremo a disposizione tutti gli strumenti utili per farlo. È un'iniziativa importante che vogliamo offrire ai nostri associati e a chiunque voglia aprirsi ai nuovi strumenti di comunicazione. D'altro canto, è proprio il caso di dire che chi si forma non si ferma!», conclude l'Amministratore Unico Grosso Domenico.Con questo incontro- conclude Domenico Grosso- vogliamo dare un indirizzo ai nostri associati non su chi scegliere, ma come muoversi. La comunicazione social e web è ormai indispensabile».