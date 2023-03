Confesercenti Corato presenta il progetto "La Cultura dell'Impresa"

La formazione continua aumenta il valore dell'impresa, migliora l'immagine aziendale e incrementa la motivazione del personale. Le organizzazioni sono sempre più chiamate ad avvalersi della formazione per far evolvere le risorse umane, che rappresentano il capitale umano dell'impresa. In un periodo in cui l'originalità e l'innovazione dei prodotti hanno durata breve, dove la tecnologia è in continua evoluzione, la qualità e professionalità delle risorse umane rimangono qualcosa di inimitabile, un valore competitivo che permette alle imprese di differenziarsi.La formazione professionale rappresenta per l'impresa lo strumento strategico per acquisire la forza per competere, l'arma vincente per espandersi in nuovi settori e mercati, grazie alle competenze specifiche e professionali di ciascun "attore" coinvolto nel processo di crescita dell'organizzazione.Formare significa far apprendere concetti, metodologie, strumenti e abilità nel fare, stimolare cambiamenti nella struttura dell'esperienza, per ottenere dalle persone comportamenti in sintonia con i propri valori e con il sistema di cui fanno parte, quali quello aziendale e sociale.Per supportare l'azienda rispetto al fabbisogno di competenze e favorire il miglioramento occupazionale dei lavoratori, gli interventi formativi sono progettati tendendo conto delle esigenze dei settori coinvolti nel presente progetto. In questo senso sono stati sviluppati moduli formativi e utilizzati strumenti e metodologie coerenti alle reali esigenze del territorio."Per la presentazione il giorno 27 marzo alle ore 16.00 presso la nostra sede di Confesercenti Corato in Viale E. Fieramosca 32, ci sarà Il sindaco De Benedittis Corrado e l'amministrazione Comunale, La Presidente di Confesercenti Provinciale Terra di Bari, Avvocato Raffaella Altamura e l'Amministratore Unico del CAT Imprendo Puglia Confesercenti Grosso Domenico rappresentante di Confesercenti Corato.