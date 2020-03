Mascherine alle Forze dell'Ordine, il dono delle GADIT di Corato

In ogni situazione di necessità, a rappresentare una presenza forte e costanze è la solidarietà, lo spirito di supporto, il contribuire con un aiuto concreto a favore della comunità.Nell'attualità di emergenza epidemiologica molte sono le iniziative di volontariato a supporto di quanti ne hanno bisogno che restano in sordina, così come tante sono le associazioni che si mettono al servizio della collettività e delle istituzioni, in collaborazione con il COC, il Centro Operativo Comunale.Fra queste, anche le Guardie Ambientali d'Italia che stanno effettuando attività di presidio e monitoraggio presso i siti Asipu della città. Ma non solo, al fianco delle forze dell'ordine le GADIT del coordinamento territoriale Bari e Bat, sezione di Corato, hanno personalmente raccolto i fondi per acquistare e donare mascherine di protezione da donare al Commissariato di Polizia, alla Polizia Locale e alla Stazione dei Carabinieri di Corato.Un gesto di sensibilità e aiuto concreto, consci delle necessità e dell'incessante lavoro svolto da tutti gli agenti delle forze di polizia, che le GADIT hanno indirizzato anche alle forze dell'ordine di Barletta e Andria, «da donare a chi è in strada giorno e notte per la nostra sicurezza».