Musei di Puglia gratis per le donne. A Castel del Monte il Trio d’archi “La Stravaganza”

In occasione della festa della donna le iniziative dei Musei di Puglia

​​Musica e letture a Castel del Monte: oltre alla gratuità estesa all'universo rosa per l'intera giornata, dalle 16.30 alle 18.00 spazio alle liriche del poeta Catullo, con la lettura a cura ​ dell'International Inner Wheel sezione di Altamura, (club femminile di service) di brani che riguardano la donna; nello specifico, la figura di Lesbia, protagonista indiscussa dei carmi catulliani, e approfondimento sulla condizione della donna nella società latina. La colonna sonora dell'evento sarà affidata alle musiche del Trio d'archi "La Stravaganza".

dedicherà la mattinata, a partire dalle ore 10.30, a conversazioni e drammatizzazione a cura degli studenti del Liceo Classico "Cagnazzi" sul tema degli ornamenti femminili. Per la circostanza, sarà inaugurata la mostra dal titolo "La donna s'adorna". Il percorso espositivo, visitabile gratuitamente per le donne fino alle ore 19.00 di martedì, sarà illustrato attraverso la presentazione di manufatti che, destinati ad esaltare il ruolo della donna nella società locale e realizzati con materiali preziosi, sono di elevatissimo gusto e alta qualità artigianale; si tratta di materiale prodotto dalle popolazioni indigene, o importato dal mondo greco o bizantino, testimonianza delle intense relazioni tra il mondo nord-europeo e quello mediterraneo, per il tramite delle rotte adriatiche. Visite guidate, dalle 9.00 alle 13.00, presso la Galleria "Devanna" di Bitonto. La donna come oggetto di ispirazione artistica e come artefice d'arte: questa duplice veste sarà ​ approfondita in un percorso tematico attraverso le epoche della collezione della Galleria. Si partirà dalle classiche raffigurazioni iconografiche, passando per le opere della Sala delle Donne, senza tralasciare artiste quali Artemisia Gentileschi, Marianna Elmo, Adriana Pincherle, esempi pregnanti del talento a volte poco conosciuto delle rappresentanti femminili del mondo dell'arte.

