Un viaggio virtuale per conoscere i vini di Puglia tra musei e reperti archeologici

Oggi, 9 maggio, ricorre la X edizione della Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell'Olio, che da sempre rappresenta un evento culturale di grande portata, nato con l'intento di promuovere il turismo e dare valore ai due elementi cardine della nostra agricoltura.Così per quest'anno l'AIS (Associazione Italiana Sommelier), d'intesa con il MiBACT, il MIUR ed il Mipaaf, metterà in scena l'incontro tra olio, vino, arte e cultura, in una edizione telematica della manifestazione.La Direzione regionale musei di Puglia aderisce a questa importante iniziativa con un evento digitale realizzato con la collaborazione dell'Associazione Italiana Sommelier.L'idea è quella di una rappresentazione virtuale sul tema del vino dal titolo "Vini di Puglia tra musei e reperti archeologici", quale espressione della tradizione locale in grado di fondere i molteplici aspetti storici, artistici, sociali e paesaggistici.Il progetto, che coinvolge il sito Unesco di Castel del Monte, il Museo Nazionale Archeologico di Altamura, il Museo Archeologico Nazionale di Gioia del Colle, il Museo Archeologico Nazionale e zona archeologica di Egnazia e il Museo Nazionale Jatta, presenta ai visitatori un itinerario culturale e turistico che valorizza le collezioni artistiche dei musei, incentiva la fruizione dei paesaggi agricoli e promuove la conoscenza del territorio.Il patrimonio culturale sarà insolitamente rappresentato mediante una proiezione che crea suggestioni visive e sonore, capaci di affascinare il pubblico di ogni fascia di età e rendere più coinvolgente l'esperienza della visita virtuale.La tecnologia multimediale utilizzata si basa su un sistema di grafica computerizzata tridimensionale e di ricostruzione digitale che altera la percezione degli oggetti, delle superfici e dei volumi e anima il fondale scenico con immagini virtuali che si muovono al ritmo di impulsi musicali.Dioniso, dio del vino dell'antica Grecia, ispira l'itinerario immaginario, circondato dalle eleganti figure del thiasos e dai reperti archeologici provenienti dalle collezioni dei musei.Il video è consultabile al seguente link https://youtu.be/K5FLdo7WSzE