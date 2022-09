Applausi scroscianti per l'orchestra giovanile "La stravaganza" di Corato, diretta dal maestro Paola Rubini, che si è esibita domenica 4 settembre sul suggestivo proscenio allestito nella darsena di nord-ovest di Bisceglie Approdi del porto turistico biscegliese in occasione dell'evento "Mare nostrum", incluso nel cartellone della 22esima edizione del Festival delle Murge.Presente, fra gli altri, anche il Sindaco di Corato Corrado De Benedittis. Nel corso della serata si è consolidato ulteriormente il legame con la comunità biscegliese, rappresentata dal primo cittadino Angelantonio Angarano: sia Bisceglie che Corato hanno ricevuto la Bandiera del Mediterraneo, riconoscimento assegnato dai referenti del Progetto Mediterranea. Il fondatore Simone Perotti ha fatto tappa proprio nelle acque biscegliesi con la sua spedizione nautica, culturale, scientifica e sociale salpata nel 2013 con l'obiettivo di mettere in collegamento sponde diverse e Paesi lontani portando con sé un messaggio di pace, rispetto per l'ambiente, amore per la differenza, passione per la comunicazione e il dialogo, culto della libertà. L'evento concertistico ha posto il sigillo ideale alla sinergia con l'esecuzione di musiche di Salieri ("Tempesta di mare") G.F. Haendel (suite, "Musica sull'acqua") e Vivaldi (concerti per archi), particolarmente apprezzate dal pubblico.