Pasquetta fuori porta, i Musei di Puglia si visitano on line

È sicuramente una pasquetta insolita quella che ci apprestiamo a vivere oggi, con il bel tempo e le calde temperature che non aiutano a tenere a freno quel desiderio di godere dei colori della primavera e della tradizionale scampagnata, fra amici o parenti fra gli scorci suggestivi che la murgia coratina concede. L'epidemia da Covid-19 ci costringe invece a una pasquetta chiusi in casa, con misure restrittive e serrati controlli, a tutela della salute e sicurezza pubblica.Eppure c'è un modo per viaggiare, per esplorare e conoscere luoghi culturali e archeologici della nostra terra di Puglia non sempre presi in considerazione per le gite fuori porta ma che garantiscono una piacevole esperienza conoscitiva del nostro territorio. Grazie alla campagna "La cultura non si ferma" della Direzione regionale Musei di Puglia, nata spontaneamente sulla rete e rilanciata dal MiBACT, musei, castelli e parchi archeologici diventano fruibili attraverso i social, facebook e instagram.Forme alternative di fruizione del patrimonio culturale, quindi, che consentono il rispetto delle misure di contenimento e accompagnano il pubblico a scoprire da casa i segreti delle collezioni museali pugliesi, approfondire dettagli e conoscere storie. Sul sito del Polo Museale , in costante aggiornamento, sono raccolte le iniziative digitali promosse da musei, castelli e parchi archeologici della Puglia. Restando a casa è possibile visitare: l'Antiquarium e il Parco Archeologico di Canne della Battaglia, Castel del Monte, i Castelli Svevi di Trani e Bari, il Museo Archeologico di Altamura, il Museo Archeologico Nazionale di Canosa, il Museo Nazionale Jatta di Ruvo di Puglia, il Parco di Monte Sannace e il Museo Archeologico di Gioia del Colle, il Museo Nazionale e Parco Archeologico di Egnazia, la Galleria Nazionale della Puglia "Devanna" e l'Anfiteatro Romano di Lecce.Inoltre, la Direzione regionale Musei Puglia, in qualità di partner pubblico del progetto ViSTA, finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, bando INNOLABS "Aiuti a sostegno alla creazione di soluzioni innovative finalizzate a specifici problemi di rilevanza sociale", ha attivato un sistema tecnologico integrato per il touring virtuale e sociale del patrimonio artistico e culturale consultabile nel sito web di progetto https://www.app-vista.it – realizzazione a cura del partenariato pubblico-privato composto da Tecnosoft SRL, System Project SRL, Tinada SRL, CNR – Istituto per le Tecnologie della Costruzione, Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Economia ed in collaborazione con il Distretto Produttivo Puglia Creativa.Tramite l'App VISTA Touring, è possibile consultare la mappa multimediale dei luoghi della cultura afferenti la Direzione regionale Musei Puglia ed il virtual tour del Museo Archeologico Nazionale di Altamura, con una visita interattiva del museo e dei suoi reperti. Scaricando l'App è infatti possibile accedere sempre ed in qualunque luogo a tutte le informazioni relative al patrimonio museale, sotto forma di contenuti multimediali. Utilizzando l'App VISTA Touring all'interno del museo sarà invece possibile ricevere, direttamente sul proprio telefono, delle notifiche di contenuto relative a diversi reperti, nel momento in cui ci si trova in prossimità di questi.