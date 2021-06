Niente più obbligo di mascherine all'aperto dal 28 giugno

Niente più obbligo di mascherine all'aperto in zona bianca a partire dal 28 giugno.La notizia che era nell'aria da giorni e di cui il Governo ha discusso con il Cts è stata confermata nella serata del 21 giugno.«Dal 28 giugno superiamo l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts», queste le parole del ministro della salute Roberto Speranza via Facebook dopo che il Comitato tecnico Scientifico aveva espresso parere favorevole a questa scelta, lasciando la decisione al governo.Resterà necessario indossarla in occasioni in cui si creano assembramenti.