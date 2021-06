Operazione "On the road", Piarulli: «Ottima risposta all'allarme lanciato dal Procuratore di Trani, ma sia solo il primo passo»

«Plaudo alla brillante operazione denominata "On the road", con cui Procura di Trani e Carabinieri hanno sgominato un pericoloso sodalizio dedito a furti d'auto ed altri delitti fra Andria, Corato e Cerignola. Ma questo sia solo un primo passo verso il rafforzamento dei presidi di sicurezza nel territorio».Così la senatrice Angela Anna Bruna Piarulli, del Movimento 5 stelle, la cui soddisfazione si lega soprattutto al carattere dell'intervento portato a termine dall'organo inquirente e dai militari, decisamente figlio della nota con cui recentemente il procuratore di Trani, Renato Nitti, aveva pubblicamente denunciato la scarsa considerazione del territorio nell'agenda nazionale della sicurezza.La parlamentare a sua volta, nelle settimane precedenti a quella nota aveva trasmesso un'ulteriore interrogazione, ai Ministri dell'Interno e della Difesa, sulla base della relazione del primo semestre 2020 elaborata dalla Direzione investigativa antimafia.«Da quel rapporto era emersa la forte presenza di numerosi gruppi criminali in molti comuni del nord barese», richiama la senatrice Piarulli che aveva già invocato, presso i ministri competenti, una particolare attenzione sul piano sociale al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, e nel frattempo aveva avuto interlocuzioni sia con il Governo, sia con i Prefetti che lo rappresentano sul territorio.«L'operazione di ieri mattina, condotta con scrupolo, sacrificio e rigore - riconosce la parlamentare - sia allora il primo passo verso il potenziamento dei livelli di sicurezza sul territorio tramite una maggiore presenza di forze di polizia e armate sul territorio. Occorre continuare a fare squadra, ciascuno con il ruolo che riveste, per portare a casa la sicurezza e stabilità sociale di cui questa terra ha fortemente bisogno».