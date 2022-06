Piarulli: «261 poliziotti in più per le Questure di Puglia»

«A partire dal prossimo primo luglio si irrobustiranno gli organici delle Questure di Puglia. È una bella notizia per i cittadini e per chi, come me, continua a battersi strenuamente per garantire più sicurezza nei nostri territori». Lo ha affermato la senatrice coratina, componente del Comitato sicurezza del Movimento 5 stelle, precisando che «in Puglia saranno ben 261 gli agenti della Polizia di Stato ad assumere servizio con la mobilità ed altri strumenti».La Bat, nel rapporto fra estensione del territorio, dati della popolazione e numero di nuove unità lavorative, è la provincia che compirà decisamente un maggiore balzo in avanti, «e questa è una bella risposta del Governo e del Ministero dell'Interno rispetto alle criticità che abbiamo sempre sollevato, con particolare riferimento alla presenza di nuove e ben strutturate organizzazioni criminali, che si stanno contraddistinguendo sul territorio per delitti che vanno dai fatti di sangue allo spaccio di stupefacenti, passando per i reati contro il patrimonio» ha sottolineato la parlamentare.Il contingente in arivo si aggiunge a quello già inviato nel primo semestre del 2022, pari a 110 unità. E quindi complessivamente, nell'anno in corso, i territori della regione potranno contare su 371 agenti in più, «che consentiranno alle popolazioni pugliesi di tornare ad avere una maggiore percezione di sicurezza rispetto a quella che tuttora avvertono» ha concluso