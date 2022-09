Speciale elezioni, il voto a Corato

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale

38489 elettori coratini (18478 uomini e 20011 donne) sono stati chiamati al voto, domenica 25 settembre, per le elezioni politiche.CoratoViva seguirà, attraverso questo live, l'andamento dello spoglio nelle 50 sezioni della città.23:45 - A Corato hanno votato più uomini (11.708) che donne (11.458).23:40 - Affluenza al 60.2%, pari a 23.166 votanti.23:30 - La partecipazione al voto a Corato, con uno scatto decisivo nell'ultima ora, ha oltrapassato il 60% degli aventi diritto.23:25 - Il dato riguardante l'affluenza a Corato è in aggiornamento ma potrebbe non superare il 60%.23:20 - Particolare attesa, in città, per i risultati delle liste in cui figurano candidati coratini: il Movimento 5 Stelle (con la senatrice uscente Bruna Piarulli), Azione+Italia Viva (con il segretario regionale di Azione Titti Cinone) e Unione Popolare (con il consigliere comunale di maggioranza Eliseo Tambone).23:15 - Non è ancora noto, a Corato come in quasi tutti gli altri Comuni del barese, il dato inerente l'affluenza definitiva alle urne.23:10 - Operazioni di voto concluse in tutte le sezioni di Corato. Si procede allo spoglio delle schede.22:55 - Per i risultati nazionali e dalla Puglia ecco la nostra diretta 22:45 - La pubblicazione delle tendenze a carattere nazionale, a partire dalle 23, contribuirà a delineare un quadro che però sarà chiaro solo con l'arrivo dei dati reali dalle sezioni.22:40 - Ultimi minuti di apertura dei seggi, non si registrano code né situazioni di particolare tensione.22:35 - La città di Corato è invece compresa nel collegio uninominale Puglia 3 per il Senato, che abbraccia 26 comuni della provincia barese tra cui, oltre al capoluogo, Molfetta, Bitonto, Terlizzi, Giovinazzo, Ruvo di Puglia, Modugno e Monopoli.22:30 - Il territorio di Corato è incluso nel collegio uninominale Puglia 4 per la Camera dei deputati, che comprende comprende 17 comuni della città metropolitana di Bari fra cui Molfetta, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Giovinazzo e Bitonto.22:25 - Un primo dato rilevante sarà quello relativo all'affluenza. Nel 2018, a Corato, si presentarono alle urne in 27.966, pari al 72.93% del corpo elettorale.22:20 - Sarà possibile votare fino alle 23. Secondo quanto previsto dalla normativa, tutti gli elettori effettivamente presenti nei seggi allo scoccare del limite utimo avranno l'opportunità di esercitare il loro diritto. Le operazioni in ciascuna sezione proseguiranno poi con la trasmissione ai singoli Comuni dei dati relativi all'affluenza finale. Pochi minuti più tardi avrà inizio lo scrutinio: le procedure si annunciano piuttosto semplici, in ragione dell'impossibilità - per l'elettore - di esprimere preferenze e di esercitare il voto disgiunto.