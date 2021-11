Ordigno a negozio di elettronica nella notte

Il fenomeno delle esplosioni ai danni di attività commerciali ormai fa paura.Ad essere preso di mira, questa notte, è stato un negozio di elettronica situato in una traversa di via Castel del Monte.Il boato è stato avvertito intorno alle 2. L'ordigno ha divelto la serranda e mandato in frantumi i vetri.Sul posto i carabinieri e la polizia scientifica.La cittadinanza è scossa dalla escalation criminale e dagli atti intimidatori che si susseguono. I carabinieri hanno effettuato nei giorni scorsi perquisizioni nelle vie del centro cittadino. Una azione che evidentemente non ha scoraggiato dal compiere atti criminosi.