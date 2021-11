Esplosione a distributore di tabacchi nella notte

Un fortissimo boato è stato avvertito, intorno alle 3.20 di questa notte in tutta la zona del centro antico.Era il boato proveniente dalla esplosione di un distributore di tabacchi collocato in via Roma, appena lontano da Corso Garibaldi.Ignoti questa notte hanno piazzato un ordigno nel distributore facendolo esplodere.Forte il fragore della deflagrazione che ha gravemente danneggiato il distributore.Sul posto sono arrivati gli uomini della Metronotte che hanno allertato i carabinieri, giunti da Ruvo di Puglia.La dinamica di quanto accaduto potrà essere chiarita dalla visione dei filmati di videosorveglianza della zona e della stessa tabaccheria.