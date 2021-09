Sventata esplosione a distributore tabacchi, sul posto gli artificieri

Notte movimentata, quella appena trascorsa, in particolare lungo via Giuseppe Di Vittorio.Intorno alle ore 4:30 è scattato l'allarme del distributore di tabacchi. Le Guardie giurate sono arrivate sul posto e hanno notato un pacco sospetto all interno del distributore automatico per la vendita delle sigarette.Hanno dunque allertato i carabinieri che, arrivati sul posto hanno provveduto a delimitare l'accesso sia pedonale che veicolare dell' isolato.Il pacco si è rivelato essere un petardo di medie dimensioni con miccia. Per questo sono stati interpellati gli artificieri che sono arrivati da Bari per neutralizzare il petardo.I carabinieri hanno avviato subito le indagini partendo dalla ispezione dell zona e dalla individuazione dei sistemi di videosorveglianza, i cui filmati potrebbero essere utili a ricostruire l'accaduto.