Esplosione in un garage di Via Pisacane, probabilmente una bomba carta la causa del botto

Un fragoroso botto ha risvegliato i residenti di via Pisacane, e non solo, alle 23:50 del 17 luglio.L'esplosione, proveniente da un garage nella zona adiacente a piazza indipendenza, ha quasi vinto la saracinesca.Il forte botto ha riverso in strada parecchi residenti della zona, l'esplosione è stata udita in maniera netta in varie zone della città.L'esplosione ha rotto i vetri della palazzina soprastante il garage.Probabilmente a causare l'esplosione, una bomba carta piazzata accanto la saracinesca. Seguono aggiornamenti