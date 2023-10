Parte a Barletta il 24 ottobre 2023 il primo livello del corso da sommelier AIS Puglia

Con l'autunno ripartonosu tutto il territorio regionale. Nella provincia BAT,offre a tutti i wine lovers della terra di Federico un'opportunità di crescita personale e professionale, attraverso una conoscenza qualificata e riconosciuta del vino e della cultura enogastronomica internazionale, con il corso di primo livello da sommelier che partiràcon lezioni serali a partire dalle 20.30 pressoLa vite e la vigna, l'uva e il vino, gli spumanti, i vini passiti e i liquorosi, il vino italiano e le sue leggi, la birra, i distillati e i liquori, la figura del sommelier e il servizio, l'evoluzione del gusto a tavola. In sintesi, il mondo del sommelier dalla viticoltura all'enologia, arrivando fino al servizio del vino. Un percorso affascinante da scoprire con visite in cantina e assaggi al ristorante.Conoscere ma anche saper fare, visto che l'obiettivo principale di un corso da sommelier è quello di, collegare le sensazioni percepite alla sua storia e alla sua evoluzione, esprimere una sua valutazione condizionata il meno possibile dai gusti personali. Semplice e lineare, questo corso fornisce gli strumenti per decifrare il codice di accesso per entrare nel mondo del vino.Per ulteriori informazioni contattate ilal cell/wapp 333 4647007 o al cell/wapp 347 4634002Ulteriori info su tematiche e costi dei corsi su https://www.sommelierpuglia.it/corsi-da-sommelier-in-puglia/corsi-da-sommelier-di-primo-livello/ MARTEDÌ 24-10-20231 - LA FIGURA DEL SOMMELIERMERCOLEDÌ 31-10-20232 - VITICOLTURAMARTEDÌ 07/11/20233 - ENOLOGIA: LA PRODUZIONE DEL VINOMARTEDÌ 14-11-20234 - ENOLOGIA: I COMPONENTI DEL VINOMARTEDÌ 21-11-20235 - TECNICA DELLA DEGUSTAZIONE: ESAME VISIVOMARTEDÌ 28-11-20236 TECNICA DELLA DEGUSTAZIONE: ESAME OLFATTIVOMARTEDÌ 05-12-20237 - TECNICA DELLA DEGUSTAZIONE - ESAME GUSTATIVOMARTEDÌ 12-12-20238 - SPUMANTIMARTEDÌ 09-01-20249 – VINI PASSITI, VENDEMMIA TARDIVA,MUFFATI, ICEWINE, LIQUOROSI, AROMATIZZATIMARTEDÌ 16-01-202410 - LEGISLAZIONE E ENOGRAFIA NAZIONALEMARTEDÌ 23-01-202411 - BIRRAMARTEDÌ 30-01-202412 - DISTILLATIMARTEDÌ 06-02-202413 - LE FUNZIONI DEL SOMMELIERSABATO 10-02-202414 - VISITA A UNA AZIENDA VITIVINICOLAMARTEDÌ 13-02-202415 - APPROFONDIMENTO SULLA DEGUSTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE