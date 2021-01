Pazienti Covid con disabilità, «Non consentita assistenza ospedaliera a esterni»

«Al momento non è possibile consentire a soggetti esterni al sistema sanitario di prestare assistenza in ospedale a pazienti covid, affetti anche da disabilità.Ma una svolta potrà venire dalle vaccinazioni, considerando i caregiver di disabili tra i destinatari prioritari del piano vaccinale antipandemico». È la risposta fornita dall'Assessore alla sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, all'interrogazione urgente del capogruppo la Puglia domani Paolo Pagliaro, che ha posto il problema.«È evidente - continua Lopalco - che le esigenze di protezione individuale accurata – tute, guanti, mascherine e le misure di tutela collettiva – non rendono possibile la presenza di caregiver al fianco di pazienti covid positivi ospedalizzati e già affetti da disabilità».