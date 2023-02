Piazza Vittorio Emanuele, siamo in dirittura d’arrivo?

3 foto Montagnola

Si sa: è passato tanto, troppo tempo da quando quei famosi "lavori alla Montagnola" sono iniziati.Lavori che hanno penalizzato i commerciati situati in quella zona, lavori che hanno tenuto chiuso un tratto importante della nostra Corato. Il popolo coratino si è perennemente chiesto quando questo enorme e lungo cantiere finisse, ma i continui rinvii, le scadenze, e le date annunciate dall'amministrazione che non sono mai state rispettate, hanno spento la fiducia dei cittadini.Adesso però, sembra davvero mancare poco all'inaugurazione della nuova Piazza Vittorio Emanuele: da occhi esterni si può notare infatti come i lavori siano quasi terminati. Non sappiamo con precisione se sia davvero cosi o se trattasi di una supposizione sbagliata, ma si spera che quanto prima la "nuova Montagnola" possa aprire e tornare a splendere agli occhi di tutta Corato.