Piazza Vittorio Emanuele riapre alla città

Dopo il tradizionale taglio del nastro, si procederà alla riattivazione della storica fontana della "Montagnola" accompagnata dall'esibizione musicale della banda degli alunni e delle alunne della sezione ad indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado De Gasperi dell'I. C. Tattoli De Gasperi.Si procederà, quindi, alla deposizione di una corona al Monumento ai Caduti, rimasto inaccessibile per lungo tempo, e per l'occasione sarà presente il Picchetto d'Onore dell'Esercito accompagnato dalla Banda della Brigata Meccanizzata "Pinerolo".