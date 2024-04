Progetto “Giorni d’Europa" venerdì l'onorevole Rosy Bindi al liceo artistico

Nell'ambito del percorso di educazione civica, alcune classi del liceo artistico Federico II Stupor Mundi parteciperanno ad una serie di iniziative legate alla cittadinanza europea e alla consapevolezza del ruolo dell'Unione Europea nel mondo di oggi.Il percorso avrà inizio con un incontro/testimonianza con l'On. Rosy Bindi il giorno 19 aprile dalle 10:45 in auditorium, rivolto alle classi quarte e quinte.L'incontro vedrà la partecipazione dei proff.ri Rutigliano e Cervellera coadiuvato dal prof. Tambone.Il progetto "Giorni d'Europa" nell'ambito di una conoscenza diretta ed interessata della consapevolezza di cittadinanza europea è stata fortemente voluta dal dirigente scolastico prof. Savino Gallo.Le classi proseguiranno una serie di incontri di approfondimento sulle istituzioni europee.Il progetto si concluderà il giorno sabato 4 maggio, con le seguenti attività promosse per la festa dell'Europa dalla sezione MFE "A. Megalizzi" di Corato:- Nella mattinata, incontro in auditorium con la giornalista Cristiana Pumpo, dialogheranno con l'autrice il prof. Ennio Triggiani, presidente del Movimento Federalista Europeo ( MFE) e il sen. Alberto Maritati; l'incontro sarà coordinato dalla prof.ssa Loredana Cialdella, segretario della sezione MFE di Corato e sarà aperto anche agli altri Istituti scolastici di secondo grado di Corato, dedicato all'analisi del libro "Ventotene, scoglio d'Europa".- Pomeriggio, dalle ore 18:30 presso piazza Caduti di Via Fani, inaugurazione di una panchina europea, decorata a cura della classe 4B sotto la direzione del prof. Giuseppe Colangelo, alla presenza di Debora Striani, referente nazionale per la Gioventù federalista europea per il progetto "una panchina europea in ogni Comune": seguirà un incontro con la giornalista, autrice del libro, sul tema delle donne iraniane; è prevista la partecipazione di Shervin Haravi, avvocatessa e dissidente del regime iraniano.