Rinasce la sezione di Corato del Partito Socialista Italiano

La Sezione di Corato del Partito Socialista Italiano ha divulgato il seguente documento politico.

«Il Partito Socialista Italiano torna a Corato, portando con sé i valori di solidarietà, uguaglianza e giustizia sociale, che hanno caratterizzato la sua storia, con un particolare richiamo alle radici etico- politiche del socialismo gradualista di Turati, Matteotti, Saragat, Nenni, Pertini e Lombardi. Ma anche a quello pragmatico e umanitario dei Sindaci di questa città, come Guglielmo Schiralli, Federico Quinto e Domenico Calvi.



Rinascere dalle ceneri, imparare dagli errori del passato: un passato in cui, talvolta l'opportunismo ha prevalso sull'etica politica, non solo nel PSI.



Questa consapevolezza ci permette, oggi, di guardare al futuro con maturità e con fondata speranza in una società migliore, di superare le barriere dell'ideologismo, di rifiutare rigidità mentali, di combattere la chiusura verso idee diverse portate da nuove esperienze e conoscenze.



Riconosciamo che l'ideologismo può ostacolare il pensiero critico e il dialogo costruttivo, con la conseguenza di generare divisioni sociali, conflitti e persino violenze.



Crediamo, tuttavia, che l'ideale socialista possa essere interpretato in modo positivo, come passione e impegno, come forza motrice per la coesione sociale e la trasformazione del mondo in un luogo più giusto e solidale.



Questo documento, frutto di partecipato dibattito all'interno della ricostituita Sezione, non si richiama ad una visione ideologica rigida e dogmatica. Al contrario, guarda ad un impegno programmatico aperto ed inclusivo che si concentri sui valori di solidarietà, uguaglianza e giustizia sociale».

Unità a Sinistra

«Il nostro obiettivo è anche quello di rinsaldare l'unità delle forze del centro-sinistra, per affrontare le sfide del presente, per preparare un futuro in cui l'ancoraggio ai valori e agli ideali non sia un impedimento ma una modalità per poter distinguere e mettere insieme premesse ideali e azione politico-amministrativa. Lontane da noi le tecniche di semplificazione comunicativa che diventano scenografie per un pubblico consumista e distratto, mentre, nella realtà, dietro le facciate, talvolta si nasconde l'obiettivo vero del deprecabile compromesso che alimenta oscuri interessi o ragioni e che si realizza non alla luce del sole.



Nel nostro Comune abbiamo osservato spesso dinamiche paradossali, opposizioni fatiscenti, convergenze fondate sullo scopo prevalente di presidiare le sedi del potere. Abbiamo anche assistito a disfunzioni del sistema immunitario che hanno paralizzato dall'interno la sinistra locale. Il pericolo che dobbiamo scongiurare è che alle prossime elezioni locali i cittadini, nella persistenza di un quadro sfilacciato di centrosinistra e di una destra profondamente divisa e inefficace nella sua rappresentanza consiliare, vengano a trovarsi nella condizione critica di non poter decidere una scelta ponderata e responsabile, per la evanescenza delle intese politico-programmatiche e per la qualità degli uomini chiamati a gestirle.



Il nostro obiettivo principale, allora, diventa quello di promuovere un'alleanza stretta e qualificata, per programma e candidati, tra i partiti di centro-sinistra, e della sinistra in particolare, per contrastare efficacemente l'avanzata delle destre e difendere i diritti di tutti i cittadini.

Giovani socialisti



«Riserveremo gran parte del nostro attuale impegno al futuro dei giovani, dotandoci di tutti gli strumenti idonei a sviluppare senso critico e competenze. Primo strumento, fra gli altri,

quello di promuovere la istituzione di una vera e propria scuola di formazione per la corretta lettura e per l'adozione degli atti amministrativi, per insegnare ai giovani la prevalenza degli atti rispetto ai "sentito dire" ed ai pettegolezzi.

ll nostro impegno per Corato:

Lottare per una maggiore equità sociale e per la riduzione delle diseguaglianze.

Promuovere il lavoro e un'economia sostenibile.

Garantire a tutti l'accesso a istruzione, sanità e servizi di qualità.

Tutelare l'ambiente e il territorio.

Valorizzare la cultura e le tradizioni locali.

ampliare spazi ed incentivi per la crescita dei giovani.

Il Partito Socialista Italiano è la casa di tutti coloro che credono in una società più giusta e solidale. A Corato e non solo!».