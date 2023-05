Progetto Pedibus: gli alunni dell'Istituto Comprensivo Imbriani-Piccarreta a lezione di Educazione Stradale

Il Pedibus è stato un vero e proprio autobus a piedi. Stabilendo delle vere proprie fermate, rinominate armonia, rispetto, gentilezza, sorriso e felicità, l'autobus pedestre ha "agganciato tutti i bambini che stazionavano alle fermate, per poi fare capolinea in piazza Vittorio Emanuele.

Una volta arrivati in Piazza, alunni e maestri hanno messo su una piccola manifestazione per il Maggio dei Libri, con il letimotiv "forti con le rime". Riscritto un testo illustrato di Bruno Tognolini "Magari", i bambini hanno rivolto all'assessore Varesano dei desideri in rima sulla città di Corato. "Un magari ac...Corato".

Il progetto si concluderà con una visita al sindaco per una lezione di educazione alla cittadinanza.

Non nasconde la gioia la referente del progetto, la maestra Anna Bucci: «Ringrazio la dirigente Grazia Maldera e il comandante dei Vigili Urbani Giuseppe Loiodice per la grandissima disponibilità dimostrata affinché il progetto prendesse forma».

L'assessorato regionale alla mobilità, assieme all'USR Puglia, hanno reso possibile il Progetto Pedibus, assieme alle classi terze. Dall'inizio di maggio i bambini delle scuole terze dell' Istituto Comprensivo Imbriani-Piccarreta hanno svolto una serie di attività sia interne che esterne, con l'ausilio della Polizia Locale, nelle figure degli agenti Tandoi e Russillo, con lezioni frontali di educazione stradale, a scuola e per le vie di Corato.