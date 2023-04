Biblioteca Itinerante a Corato, i bambini dell'Imbriani Piccarreta alla scoperta della Comunicazione Aumentativa Alternativa

Ieri si è aperta ufficialmente la Biblioteca Itinerante, progetto voluto dal Comune di Corato, proposto dalla Casa Editrice "La Meridiana", con due eventi contemporanei nella cornice del Palazzo di Città.Nel chiostro una classe dell' Istituto comprensivo Imbriani Piccarreta, assieme all'illustratrice per bambini Alice Campanini, ha riprodotto in un grande disegno la favola "Il Signor Orso Ha Fame". Lo scopo del laboratorio è sto quello di cercare di introdurre nei bambini le basi della Comunicazione Aumentativa Alternativa, una forma di linguaggio, verbale e non verbale, altamente inclusivo, che ha l'obiettivo di non lasciare nessuno (neanche coloro che hanno delle difficoltà di comunicazione gravi) fuori dal dialogo.In questo caso un grande foglio e tanti colori sono diventati il mezzo attraverso il quale i piccoli artisti hanno espresso le loro emozioni, dopo aver ascoltato il racconto. I piccoli lettori poi hanno anche potuto sfogliare i numerosi volumi presenti nella Biblioteca Itinerante, che ricordiamo sarà presente all'interno del chiostro di Palazzo San Cataldo.L'altro evento di ieri, dal titolo "Leggere, scrivere e comunicare senza vedere con gli occhi" sarà approfondito in un altro articolo.