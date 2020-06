Alla "Imbriani-Piccarreta" la foto di classe diventa creativa

6 foto Foto di classe IC "Imbriani-Piccarreta"

Quello della foto di classe è un rito capace di immortalare in uno scatto non un singolo momento ma un'intera esperienza di crescita graduale negli anni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.Lo scatto suggella l'amicizia nata fra i banchi di scuola, ma testimonia anche la formazione emotiva e culturale di un alunno che ha imparato a superare le sfide della sua età, come le interrogazioni o i compiti in classe, a mettersi alla prova, ad imparare e maturare senso critico e autoconsapevolezza.Un ricordo da custodire per sempre, assieme agli insegnanti, pilastri fondamentali e punti di riferimento per la formazione degli studenti. Un rito a cui l'istituto comprensivo "Imbriani-Piccarreta", che include anche la scuola per l'infanzia Nuova Italia, non ha voluto rinunciare, trasformandolo in un "Ritratto di classe".Immaginazione, creatività, voglia di ritrovarsi hanno dato forma e colore a disegni, collage di foto o di avatar fumettistici per rappresentare l'unione dei compagni di classe, l'affetto per i docenti, l'augurio per chi si appresta a sostenere l'esame finale e l'arrivederci al prossimo anno scolastico.«È così che finisce questo anno scolastico 2019-2020 così particolare, così anomalo, così speciale. Non abbiamo potuto farci scattare le classiche foto di classe e perciò, come e più di sempre, ci siamo ingegnati con la creatività che ci salva, ad ogni età». Così nasce l' album di foto di classe, pubblicato sulla pagina facebook dell'istituto.