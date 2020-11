Festa dell'Albero, l'IC "Imbriani-Piccarreta" pianta un simbolo di rinascita

Il Covid non ha fermato la spinta ecologista e il rispetto per l'ambiente, coinvolgendo, nel rispetto delle misure anti contagio, il Sindaco prof. Corrado De Benedittis e una delegazione di assessori, oltre la dirigente scolastica, la dott.ssa Grazia Maldera che ha ricevuto in dono un albero da piantumare dal gruppo ecologista La Foresta che Avanza.



Come ogni 21 novembre, i militanti de La Foresta che Avanza celebrano la Festa dell'albero piantando centinaia di alberi in tutta Italia o donandoli a Comuni e scuole. Nonostante il particolare momento per l'Italia, costretta a un nuovo lockdown, gli attivisti della FCA hanno voluto "ricordare agli esponenti dell'Intellighenzia nostrana che è estremamente controproducente ficcare l'animo degli italiani seminando paura e attuando terrorismo psicologico nei loro confronti, affiggendo in contemporanea uno striscione che recita: Seminare piante e non terrore". La risposta della Foresta che Avanza è stata quella di non fermarsi davanti a lockdown ed emergenza, disseminando alberi anche quest'anno su tutto il territorio nazionale come simbolo di rinascita, fermezza e solidità. "Il verde degli alberi rinfrancherà di certo l'animo degli italiani, i quali dovranno essere capaci di traghettare la nazione fuori da questa ennesima crisi" conclude la nota. Come ogni 21 novembre, i militanti de La Foresta che Avanza celebrano la Festa dell'albero piantando centinaia di alberi in tutta Italia o donandoli a Comuni e scuole.

Anche quest'anno, in occasione della Festa dell'albero, l'istituto comprensivo "M.R. Imbriani - Luisa Piccarreta" di Corato ha voluto celebrare la ricorrenza del 21 novembre con la piantumazione di un piccolo albero.