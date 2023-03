Progetto Restare: sul sito del Comune di Corato ecco le graduatorie dei vincitori, idonei non vincitori e non vincitori

Di quasi settanta partecipanti ai colloqui, sono risultati vincitori 22 giovani per la categoria A; 10 per categoria B e 8 sono risultati idonei non vincitori che potrebbero essere ammessi per scorrimento di graduatoria.

«Per Corato "Restare" è un importante esperimento di congiunzione tra l'ente locale e le imprese locali sul tema della formazione e della occupazione giovanile, credo il primo in assoluto di questa tipologia che produce una immediata ricaduta benefica sul nostro mercato del lavoro, facendo incontrare la domanda di lavoro dei nostri giovani con l'offerta di lavoro delle nostre realtà imprenditoriali. Sono molto soddisfatta del risultato raggiunto. Non basta parlare di lavoro giovanile, ciò che davvero conta è consentire ai nostri giovani di scegliere Corato come luogo in cui vivere e lavorare. Ringrazio il personale comunale che ha lavorato strenuamente a questo progetto, in primis il dirigente avv. Giuseppe Sciscioli. Ringrazio i partner e ringrazio i giovani che hanno dato attenzione e fiducia al progetto candidandosi numerosi e così dimostrandoci che questa è la strada da seguire. La seguiremo!» Ha dichiarato l'Assessore alle Politiche giovanili, Luisa Addario.

«Il mondo giovanile ha bisogno sia di prospettive occupazionali che di percorsi di accompagnamento. Il progetto "Restare" si inserisce dentro tale obiettivo delle Politiche Giovanili e rappresenta, ovviamente, soltanto uno step all'interno di una visione generale, di questa amministrazione, che intende liberare l'accesso al mondo del lavoro da odiosi e vecchi filtri clientelari». Ha aggiunto il Sindaco, Corrado De Benedittis.

Sul sito del Comune di Corato, al link https://bit.ly/graduatorie-restare , sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori, idonei non vincitori e non vincitori del progetto "Restare", vincitore dell'Avviso "Fermenti in Comune" di cui il Comune di Corato, Assessorato alle Politiche Giovanili è capofila, in partenariato con: Associazione Imprenditori Coratini, Associazione di Promozione Sociale "If In Apulia", Fondazione Università Ca' Foscari e Vision Squared Limited.