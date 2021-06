Puglia in zona bianca, cosa cambia da oggi

Spostamenti

Resta sempre valido l'obbligo di rispettare le misure di prevenzione: uso della mascherina, distanziamento interpersonale e igienizzazione delle mani.

I dati dell'ultimo monitoraggio settimanale cambiano il panorama nazionale, portando in zona bianca circa il 50% dei cittadini italiani. Da oggi, lunedì 14 giugno, per effetto dell'ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza, anchecon variazioni per quanto riguarda le restrizioni vigenti.Diminuisce l'incidenza di contagio, sia sull'intero territorio nazionale che in tutte le Regioni e Province Autonome, con un indice Rt nazionale dello 0,68 e una riduzione anche della pressione sui servizi ospedalieri che si conferma al di sotto della soglia critica.La Puglia registra un Rt dello 0,7, con un drastico calo dei contagi e dei posti occupati nelle Terapie intensive.Non è più in vigore il coprifuoco e gli spostamenti sono consentiti senza limiti di orario o motivazioni.È inoltre possibile spostarsi verso località della zona gialla, senza doverne giustificare il motivo, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti in zona gialla e di quelle relative agli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate, e su tutto il territorio nazionale, in possesso di "certificazione verde COVID-19" valida.Sono aperti bar, ristoranti e le altre attività di ristorazione ed è possibile consumare cibi e bevande al tavolo e al loro interno, con limite massimo di 6 persone ad ogni tavolo, senza limiti orari. Nessun limite se al tavolo sono tutti conviventi. Sono consentite senza restrizioni anche la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio.Riaprono piscine, centri benessere e termali, fiere e sagre, convegni e congressi. Riprendono le attività anche nei centri culturali, sociali e ricreativi e nei centri di formazione. Riaprono parchi di divertimento, sale bingo e casinò.Consentite tutte le attività sportive individuali e di gruppo, sia al chiuso che all'aperto. Gli eventi sportivi che si svolgono al chiuso sono aperti al pubblico.Sono consentiti i banchetti per matrimoni, comunioni, cresime. Per parteciparvi è necessario il possesso di Certificazione verde Covid-19 che viene rilasciata se si è stati vaccinati, se si è guariti dall'infezione da Coronavirus, o con esito negativo di tampone effettuato nelle 48 ore precedenti.Il Governo sta valutando le riaperture di discoteche e spiagge.