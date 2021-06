PUMS metropolitano di Bari, al via la fase di partecipazione aperta ai cittadini dei 41 comuni

Dopo la prima fase di definizione delle linee programmatiche e degli obiettivi strategici realizzata in collaborazione con i Comuni, prende il via il percorso di partecipazione previsto nell'ambito della redazione del PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile) metropolitano. La Città metropolitana di Bari ha infatti avviato l'iter per l'elaborazione del PUMS, il documento strategico che ha lo scopo di orientare le politiche di mobilità metropolitane per i prossimi 10 anni e consentirà di accedere ai finanziamenti nazionali, così come previsto dal Decreto del 4 agosto 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.Ultimata la fase di ricognizione delle progettualità e la definizione dello scenario di riferimento, la Città metropolitana ha avviato la fase di ascolto di tutti gli stakeholder, a cominciare dai cittadini.Per coinvolgere e far collaborare attivamente i soggetti interessati con proposte, suggerimenti e idee, è stato predisposto un "Questionario ai cittadini" online, compilabile entro il 20 giugno 2021 al seguente link https://www.pumscmbari.it/ questionario-cittadini/ (reperibile sul sito istituzionale del PUMS metropolitano, nella sezione "PUMS PARTECIPA / Per i cittadini").Insieme al questionario di indagine, incentrato sugli spostamenti casa-lavoro, casa-scuola e svago, la fase partecipativa prevede anche una serie di incontri divulgativi e di confronto sugli obiettivi di sviluppo del Piano che vedranno il coinvolgimento di tutte le sedi universitarie ricadenti nel territorio metropolitano (Università, Politecnico di Bari e LUM), nonché delle scuole superiori di II grado (mediante la collaborazione anche dell'Ufficio Scolastico Regionale) e delle aziende di trasporto pubblico locale, sia su ferro sia su gomma.Il team incaricato della redazione del PUMS, coordinato da Michele Laporta, consigliere delegato ai Trasporti dal sindaco metropolitano Antonio Decaro, e dal dirigente del servizio Viabilità della Città metropolitana, Maurizio Montalto, è composto da esperti in mobilità e trasporti selezionati dalla Città metropolitana di Bari e da un comitato di gestione e coordinamento che coinvolge anche il Politecnico di Bari.Il processo di formazione del documento strategico sarà articolato su tre fasi principali: elaborazione del quadro conoscitivo, definizione degli obiettivi generali e specifici e costruzione partecipativa degli scenari di piano.Tutti i materiali prodotti nella prima fase sono disponibili sul sito istituzionale del PUMS, nella sezione Download - https://www.pumscmbari.it/ download/ - e nella sezione PUMS Partecipa / per i Comuni, dove è possibile reperire, oltre al primo rapporto, anche la SWOT analysis costruita insieme ai Comuni.