Presto a Corato saranno installate le prime 5 stazioni di ricarica per veicoli elettrici

Verranno posizionate in Piazza XI Febbraio, Via Trilussa, Via Santa Maria e Via A. Santelia Architetto, di fronte la villa comunale e nei pressi della farmacia.

La Giunta Comunale di Corato ha approvato il protocollo di intesa con la società Enel X Way Italia S.r.l. per l'installazione di cinque nuove stazioni di ricarica per veicoli elettrici.Queste infrastrutture saranno posizionate in Piazza XI Febbraio, Via Trilussa, Via Santa Maria e Via A. Santelia Architetto, di fronte la villa comunale e nei pressi della farmacia.Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche di sviluppo sostenibile promosse dall'Amministrazione Comunale e rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Next Generation EU.Il Comune di Corato, attraverso queste nuove infrastrutture, intende incentivare l'utilizzo di veicoli elettrici e contribuire alla riduzione delle emissioni nocive, migliorando la qualità dell'aria e la vivibilità degli spazi pubblici.Le stazioni di ricarica saranno realizzate senza alcun costo a carico del Comune. La gestione e la manutenzione delle infrastrutture saranno curate da Enel X Way Italia S.r.l..Inoltre, il Comune adotterà tutte le misure necessarie per riservare i posti di ricarica esclusivamente ai veicoli elettrici, in conformità con quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada.L'installazione delle nuove stazioni di ricarica rappresenta un primo passo verso il PUMS - Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile.Queste prime stazioni di ricarica sono solo l'inizio: presto ne saranno installate altre, continuando così a sostenere la transizione verso una mobilità più verde e sostenibile nel Comune di Corato.