Riqualificazione campo sportivo comunale di Corato: aggiudicati i lavori

Il Comune di Corato ha ufficialmente aggiudicato alla DIDACO S.R.L. i lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza del Campo Sportivo Comunale, per un valore di 987.818,35 € e un ribasso del 5,676% sull'importo di gara. Il progetto prevede la riqualificazione delle strutture sportive, compresa la realizzazione di nuove tribune, sia per il pubblico locale che per gli ospiti, oltre al completamento e potenziamento dell'impianto di illuminazione del campo da gioco.L'insieme dei lavori consentirà di adeguare l'impianto sportivo alle attuali normative di sicurezza ed ottenere l'agibilità.Espletata e chiusa la gara e aperto il cantiere, con i tempi previsti dalle norme, i lavori saranno seguiti con entusiasmo e attenzione affinché il tutto vada a buon fine.Il sindaco esprime, pertanto, la soddisfazione per il lavoro fin qui svolto dagli uffici e dall'Ing. Cacosso e ribadisce l'impegno a restituire lo stadio alla sua piena funzionalità.