Campo sportivo alternativo affidato per due mesi alla Virtus Corato

È stato firmato mercoledì 21 settembre l'accordo di affidamento temporaneo del nuovo terreno di gioco del campo alternativo di Corato. La sottoscrizione segue l'avviso pubblico per l'utilizzo provvisorio dell'impianto, oggetto di lavori di adeguamento e messa a norma delle strutture esistenti a cura del Settore lavori pubblici del Comune.La struttura è stata affidata per 60 giorni all', presieduta da Massimo Tota, ai fini di un utilizzo intensivo, al fine di poter predisporre il certificato di regolare esecuzione necessario per ottenere l'omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti della Federcalcio.Fra le due domande ricevute, quella della Virtus Corato è stata ritenuta la più idonea all'affidamento in quanto, nella stagione sportiva 2021/2022, la società ha partecipato a due campionati di calcio (Under 15 e under 17) con un numero di tesserati più elevato.«Finalmente consegnamo alla città il campo alternativo. É un settore del nostro campo sportivo che si riapre» ha affermato, Sindaco di Corato. «Adesso è il tempo di intervenire per la riqualificazione dell'intero campo sportivo».L'assessoreha evidenziato: «Questo sia pur temporaneo affidamento è un ulteriore passo in avanti per la definizione di un processo di realizzazione e adeguamento importante per l'intera comunità sportiva e in particolar modo per quella giovanile. Dopo questo periodo, ottenute le certificazioni necessarie, passeremo all'affidamento definitivo.Ringrazio in prima istanza l'intero comparto del Settore lavori Pubblici, il Rup ingegner Soleti, per l'impegno e i sacrifici profusi. Un lavoro fatto di di mille ostacoli considerati i tanti imprevisti presentatisi: il covid, le varianti di progetto, le implementazioni, i ritardi delle certificazioni. Rovolgo quindi un ringraziamento al collega assessore Sinisi per l'importante lavoro di indirizzo politico nelle scelte. In ultimo ma non per ultimo ringrazio il servizio sport, con il suo dirigente Sciscioli, che da oggi, con questa prima assegnazione, si farà carico di questa nuova struttura comunale».