È on line, sul portale istituzionale del Comune di Corato, l'avviso pubblico per l'utilizzo provvisorio del campo alternativo sito nel campo sportivo di via Gravina, oggetto di lavori di adeguamento e messa a norma delle strutture esistenti a cura del settore lavori pubblici.Ai fini della richiesta di omologazione da presentare successivamente alla Federcalcio ed ai sensi e per gli effetti del "Regolamento Lnd Standard per la realizzazione di campo da gioco in erba artificiale destinato ad ospitare i campionati Figc-Lnd sino alla serie D" si rende, infatti, necessario l'utilizzo del campo da gioco in modo intenso per la durata di sessanta giorni in modo che l'intasamento possa assestarsi ed essere pronto per le prove di omologazione.Per questo motivo, il dirigente Giuseppe Sciscioli, d'intesa con l'amministrazione comunale, ha invitato le società sportive interessate a voler far pervenire apposita istanza al Settore V - Servizio sport, all'indirizzo, entro e non oltre il termine di sette giorni dalla pubblicazione presso l'albo pretorio comunale, avvenuta il 2 settembre utilizzando il fac simile di domanda disponibile all'apposito link