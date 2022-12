Sabato gran finale per l'edizione 2022 di Calici nel Borgo Antico a Bisceglie

Il meglio dei vini e della cucina pugliesi, musica dal vivo e luci d'artista per la grande festa che chiude sabato sera l'edizione 2022 di Calici nel Borgo Antico nel centro storico di Bisceglie.I visitatori potranno scoprire le eccellenze dell'enogastronomia regionale passeggiando nei vicoli del Borgo Antico, dove piazze e palazzi sono i protagonisti di un suggestivo spettacolo di luci d'artista a tema natalizio, con allestimento ecofrendly e sostenibile.Ma Calici nel Borgo antico non è solo sinonimo di vino: le strade del centro storico si trasformano in un mercatino del gusto all'aperto. Lo street food è proposto dai ristoratori, con un menù che spazia dal caciocavallo impiccato ai panini con la brasciola, fino agli strascinati con le rape, un angolo del casaro, pettole e carne alla brace.Un'esperienza impareggiabile che coniuga bontà, bellezza e intrattenimento musicale all'interno di uno scenario magico come quello del centro storico biscegliese illuminato a festa.I ticket degustazione saranno acquistabili nei punti vendita all'ingresso del centro storico.È consigliato parcheggiare nell'area di sostanza della stazione ferroviaria di Bisceglie in piazza Armando Diaz. Info 392 6012185.