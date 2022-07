Achille Lauro: dopo Battiti attesa tappa a Bisceglie

Evento di punta del Mezzo Festival

Uno strepitoso Achille Lauro ha fatto la differenza anche a Trani: la sua esibizione da autentico top player, domenica 10 luglio, ha fatto cantare e ballare la giovane platea di Battiti Live in piazza Quercia, nella zona del porto turistico.L'istrionico performer era già stato promosso a pieni voti dalla critica musicale a seguito dei primi due show del tour ufficiale, che si sono svolti domenica 3 luglio a Torino e martedì5 a San Siro.Da, senza dimenticare la hitche lo ha consacrato al grande pubblico, l'adrenalinica scaletta - accompagnata dallo spettacolo audio e luci e dalla magistrale-, ha fatto registrare un quasi sold out per la tappa di Lecce di domenica 7 agosto e

Il concerto di Achille Lauro, che avrà inizio alle 21 circa, sarà il vertice del Mezzo Festival, concept alla sua prima edizione nel corso della quale diversi artisti del territorio si alterneranno su palco tra live e dj set di qualità. Dalle Teste di ozzak, band "fake pop" pugliese composta dal cantautore Leonardo Addati, Fabio BPM e Jamani al rapper biscegliese classe 1995 Sparketti, già protagonista di diverse competizioni nazionali di freestyle con all'attivo l'album "A casa mia" prodotto dai coratini V5K e Demone; da Gioà (Giorgia Amoruso), giovanissima cantautrice biscegliese insignita di riconoscimenti di successo come il "First international music competition'" a REI (Angelo Rozzo), cresciuto a Corato e molto vicino ai generi 2step e UK garage; dalla LB GANG di Cerignola, promessa del genere trap composta da Elbi_lb, Aps_lb e Timer_lb ai dj Child e Pharma D.



«Con l'inizio del tour l'evento, che già andava avanti spedito, sta ricevendo ancor più attenzione e si preannuncia come una grande opportunità per il territorio: una possibilità di emergere e farsi valere per gli artisti locali, un input positivo all'economia del paese» hanno commentato i referenti di J-events, agenzia organizzatrice.



Fondamentali, per la riuscita dalla manifestazione, saranno la collaborazione ed il supporto del direttore di produzione Antonio Giancola, da oltre 40 anni nel campo della musica, con all'attivo collaborazioni importanti con diverse agenzie a livello nazionale. Giancola è stato artefice di grossi eventi con artisti del calibro di Clementino, Fred De Palma, Rocco Hunt, Ana Mena, Baby K, Noemi, Gabry Ponte, Massimo Ranieri, Christian de Sica, Aka7, Gioelier, Jimmy Sax, oltre che di Battiti Live. Il professionista, attualmente coinvolto nel tour di Achille Lauro e nella produzione di grandi artisti come Riccardo Cocciante, ha da sempre collaborato con il compianto Gino Russo, e con lui realizzò i due grandi concerti di Elton Jhon e Jamiroquai. Attualmente si occupa della direzione di produzione della Gr Show e della GF Management.



«Sarà uno degli eventi di punta della nostra estate» ha sottolineato Gianni Naglieri, assessore comunale al marketing territoriale. «Bisceglie sta già ospitando tanti turisti e visitatori in questo periodo, sicuramente un buon segnale di quella che si preannuncia come un'estate di grande richiamo e di ripartenza».