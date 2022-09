UNIONE-CORATO 3-1 Unione Calcio Bisceglie: Giovanni Lullo, Saverio Lullo, Ferrante, Stella, Bufi, Gabriele Monopoli, Pasquale Binetti, Andriano, Manzari, Mazzilli, Amoroso. A disp.: Ancona, D'Alba, Cascione, Sebastiano Binetti, Antro, Marco Monopoli, Legari, Di Palma. All.: Rumma.

Corato: Addario, Campanella, Santoro, Colabello, Guglielmi, Mbaye, Zaza, Cannito, Brandonisio, Kone, Suriano. All.: Di Domenico.

Arbitro: Pezzolla di Bari.

Assistenti: Latini e Rizzi di Foggia.

Reti: 19' pt Kone, 30' st Monopoli, 35' st rigore Manzari, 45' st Di Palma.

Note: espulsi Kone (27' st) e Cannito (37' st).

ECCELLENZA girone A - 1ª giornata

ECCELLENZA girone A - 2ª giornata

Un risultato forse bugiardo per quanto mostrato da entrambe le squadre durante tutto l'arco del match. Un Corato cinico nella prima frazione ha dovuto arrendersi all'Unione Calcio, che ha approfittato della doppia superiorità numerica per ribaltare completamente il risultato. Prima vittoria stagionale per gli azzurri di mister Luca Rumma, abili a non darsi per vinti e a recuperare lo svantaggio. Per i neroverdi altra sconfitta in terra biscegliese, stavolta sul sintetico del "Francesco Di Liddo" dopo il "Ventura" contro il team nerazzurro stellato in Coppa.I viaggianti hanno rotto l'equilibrio della gara al 19° grazie alla rete di Kone. La reazione dei padroni di casa non si è fatta molto attendere ma il punteggio non ha avuto variazioni fino all'intervallo. Nella ripresa un'iniziale svolta della sfida è rappresentata dall'espulsione diretta di Kone, autore del momentaneo 0-1. L'Unione ha preso così coraggio e trovato il gol del pari con Gabriele Monopoli. Gli azzurri hanno insistito e all'80° si sono procurati un calcio di rigore: dal dischetto Gennaro Manzari ha spiazzato Addario e regalato il vantaggio ai suoi compagni. Gli ospiti hanno incassato il colpo e poco prima del recupero hanno subìto il severo tris con Di Palma, bravo a inserirsi sul primo palo e a sfruttare un cross basso dalla sinistra.Nel prossimo turno la compagine cara al presidente Enzo Pedone renderà visita al Borgorosso Molfetta, mentre il Corato ospiterà l'Unione Mola.Canosa-Borgorosso Molfetta 2-2Foggia Incedit-Orta Nova 0-1Polimnia-San Marco in Lamis 0-1Real Siti Stornarella-Bisceglie 0-2Unione Mola-San Severo 2-0Vigor Trani-Manfredonia 1-6Borgorosso Molfetta-Unione Calcio BisceglieBisceglie-CanosaManfredonia-Foggia InceditOrta Nova-Real SitiSan Marco in Lamis-Vigor TraniSan Severo-Polimnia