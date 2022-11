È in programma martedì martedì 29 novembre, a partire dalle ore 10, all'interno degli spazi esterni della scuola "De Gasperi" di via Sant'Elia a Corato, la presentazione del nuovo parco mezzi per i servizi di igiene ambientale acquisito dalla Sanb in base al corposo programma di investimenti avviato dalla società.La servizi ambientali nord barese gestisce la raccolta dei rifiuti a Corato. A seguire si terrà una conferenza stampa, con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali, nel corso della quale saranno esposti gli obiettivi e i programmi in corso oltre alle previste evoluzioni future. Un nuovo parco mezzi richiesto da tempo sia dall'utenza che dagli stessi operatori, spesso impegnati con camion e compattatori ormai obsoleti.