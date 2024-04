Sciopero comparto ambientale l'11 aprile. L'avviso della SANB

Le indicazioni per i residenti

Powered by

i residenti del centro abitato a non esporre i rifiuti della raccolta porta a porta per l'intera fascia oraria giornaliera di mercoledì 10 aprile;

i residenti del centro storico, zona industriale e case sparse a non esporre mattina e pomeriggio di giovedì 11 aprile 2024;

tutti i cittadini a tenere comportamenti rispettosi dell'igiene pubblica per tutta la durata dello sciopero dell'11 aprile.

utenza scolastica;

mense pubbliche e private di enti assistenziali;

ospedali, case di cura - comunità terapeutiche;

stazione ferroviaria

Raccolta delle siringhe, disinfestazione, derattizzazione e disinfezione per casi urgenti e su segnalazione dell'autorità sanitaria e/o di pubblica sicurezza;

Presidio di pronto intervento.

raccolta rifiuti e spazzamento delle strade: nei limiti della potenzialità operativa di uomini, mezzi e impianti il giorno successivo; riattivazione integrale entro il secondo giorno dal termine dello sciopero.

altri servizi: assicurata l'emergenza su eventuale disposizione delle autorità.

Si avvisano i cittadini che è stato indetto uno sciopero nazionale comparto ambientale da parte delle segreterie confederali FP CGIL Uiltrasporti in data 11 aprile 2024.Si invitano pertanto:Sì avvisa Inoltre, che in caso di adesione massiccia all'iniziativa, anche il Centro Comunale di Raccolta resterà chiuso.Piano dei servizi e delle prestazioni indispensabiliRaccolta dei rifiuti urbani differenziati prodotti da:I servizi saranno svolti a partire dall'inizio di ogni turno lavorativo per la relativa durata.I servizi saranno riattivati al termine dello sciopero nei seguenti modi: