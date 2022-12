Sciopero, a Corato il 14 dicembre possibili disagi per la raccolta dei rifiuti

La segreteria confederale Cgil Puglia ha proclamato per mercoledì 14 dicembre una giornata di sciopero generale del comparto ambientale.Importanti disagi potranno verificarsi anche sui territori dei Comuni serviti da Sanb (servizi ambientali nord barese), compresa la città di Corato, in seguito ai quali potrebbero poi volerci più giorni per riportare la situazione alla normalità.ha invitato gli utenti a tenere comportamenti corretti e rispettosi dell'igiene pubblica, in particolare evitando l'esposizione dei rifiuti del porta a porta nella giornata di martedì 13 dicembre, con particolare attenzione al centro storico, alle case sparse, alla zona industriale. Anche le attività commerciali dovranno rispettare questo dettame nell'intera giornata del 14 dicembre.Dalla società appaltataria del servizio si è fatto presente che, in caso di adesione massiccia allo sciopero, potrebbero verificarsi disagi relativi al centro comunale di raccolta.L'azienda garantirà invece le prestazioni indispensabili come la raccolta di rifiuti urbani differenziati da mense pubbliche e private di enti essenziali, pulizia di mercati e aree di sosta attrezzata. Tutto nei limiti della potenzialità operativa di uomini e mezzi. Il ritiro dei rifiuti non effettato mercoledì 14 dicembre sarà recuperato nella successiva giornata prevista dal vigente calendario.