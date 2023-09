"Show a 4 zampe", premio speciale per i 2 cani mascotte del Gran Shopping Molfetta

Il prossimo fine settimana le attività delsaranno dedicate alle famiglie e in particolare a chi vive con i cani. Gli amati pelosetti di ogni forma e razza tornano protagonisti con lo, realizzato in collaborazione con Enci e Never Without Eros, un evento ricco di emozioni tra giochi e momenti dedicati a sensibilizzare i proprietari di animali domestici alle migliori pratiche per vivere al meglio ogni genere di esperienza con il proprio compagno a quattro zampe, grazie ai consigli di esperti addestratori cinofili, medici veterinari e nutrizionisti., un appuntamento imperdibile non solo per chi vive con un cane, ma per chiunque ami gli animali. Imparare a comprendere attitudini e propensioni di ogni specie e razza, per aiutare il proprio cane a vivere una vita serena e in armonia con le abitudini della famiglia.sarà alla conduzione di due giornate ricche di appuntamenti: sfilate di portamento, dimostrazioni di agility, difesa e obbedienza, lezioni speciali per chi accudisce un cucciolo e un premio di eccellenza canina.Professionisti ed educatori saranno presenti in piazza Ottagono per rispondere ad ogni curiosità, sia dal punto di vista nutrizionale che veterinario o comportamentale.addestratore del centro cinofilo K1Dog di Monopoli e detentore di un Guinness World Records, e il medico veterinario, saranno presenti per fornire tante informazioni utili. Kennel Bari sarà presente in qualità di delegazione Enci che con l'associazione Never without Eros, importante per canili, associazioni e volontari, regaleranno un premio goloso a Luca e Filippo, i due cuccioli adottati dal centro commerciale due anni fa, ormai vere e proprie mascotte del Gran Shopping Molfetta, salvati dai pericoli e dal vagabondaggio nella zona industriale.