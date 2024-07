Riconoscimento nazionale per il Gran Shopping Molfetta ai CNCC Italy Awards

Il centro commercialemantiene alta non solo la qualità dell'offerta commerciale, costantemente impegnato ad intercettare le realtà più interessanti per il mercato, grande attenzione è rivolta anche all'intrattenimento della clientela. Il Gran Shopping infatti guarda non solo ai più piccoli ma a tutti i target, ed è con un progetto dedicato ai ragazzi che si è aggiudicato ilin occasione dei prestigiosi, vincendo tra ben 98 progetti in competizione tra le dieci categorie premiate, grazie all'attività "Frog Academy, a scuola dell'animatore", iniziativa che ha permesso a cinquanta giovanissimi ragazzi di intraprendere un corso di formazione per diventare professionisti dell'intrattenimento, scoprire la propria strada e indirizzare energie e impegno in diverse attività per avvicinarsi in modo tangibile al mondo del lavoro.Il progetto è stato ideato dalla direzione marketing del Gran Shopping Molfetta e da Antonio Roselli, in arte Dj Frog, professionista con oltre vent'anni di esperienza, che ha guidato i partecipanti in quattro giorni di lezioni e prove. "Trasformare le passioni e i talenti dei ragazzi in una potenziale carriera nel mondo dello spettacolo è stato certamente un modo per occupare il tempo con attività formative", commenta, responsabile Marketing del Gran Shopping Molfetta, che aggiunge: "fornire un suggerimento concreto su un'ipotesi di carriera con attività pratiche ha permesso ai giovani di immaginare davvero una realtà lavorativa a portata di mano, rivelandosi un momento concreto di job-placement, che ha incoraggiato i giovanissimi a credere nelle proprie passioni ed esplorare talenti inattesi".