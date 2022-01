Si cerca Giovannino Rella, scomparso da Andria da ormai due giorni

Dal pomeriggio di giovedì 20 gennaio non si hanno più sue notizie. Sono ore di attesa e angoscia per la famiglia di Gianni Rella, il 42enne scomparso da Andria, zona via Barletta - Monticelli.Le ricerche che inizialmente erano condotte dalla Polizia di Stato e non solo su Andria, adesso sono state estese anche nelle città vicinori e sono coinvolte anche le altre Forze di polizia, come l'Arma dei Carabinieri e la Polizia locale. L'uomo al momento della scomparsa indossava un giubbotto blu elettrico e pantaloni blu scuro.L'appello per chi vedesse Gianni, è quello di contattare il numero di emergenza 113.