Si inaugura oggi a Corato la mostra di pittura “Le Pietre Raccontano”

L'Archeoclub d'Italia è lieta di annunciare la mostra di pittura "" del maestro Luigi Basile e a cura del prof. arch. Pasquale Pisani, libero professionista e già docente di Storia dell'Arte presso il Liceo Artistico Federico II-Stupor Mundi di Corato, la cui inaugurazione si terrà venerdì 24 maggio, alle ore 18:30, in Piazza Marconi, facendola coincidere con le celebrazioni della Giornata Nazionale dei Parchi e sarà fruibile nel chiostro di Palazzo di Città sino al prossimo 2 giugno.Molti gli interventi previsti durante la cerimonia di inaugurazione tra i quali: Dott.ssa Marina Mastromauro, A.D. Granoro srl, Prof.ssa Mariagrazia Vitobello, Francesco Tarantini, Presidente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Prof. Corrado De Beneditti, Sindaco di Corato.Un evento artistico avente come filo conduttore aspetti paesaggistici, rurali, storici e archeologici del nostro territorio murgiano e il fine dell'evento sarà quello di far conoscere e diffondere attraverso le opere Artistiche il nostro territorio, da sempre visto come territorio arido pietroso e dimenticato, territorio che ha visto le sofferenze delle generazioni passate, luoghi però ricchi di storia da riscoprire e valorizzare.Questo contesto storico e culturale aggiunge un ulteriore strato di significato alle opere che non solo rappresentano il paesaggio naturale, ma anche il patrimonio culturale della regione. Ogni quadro riflette l'interpretazione personale dell'artista e la sua capacità di vedere oltre il visibile e di catturare l'anima del paesaggio. Vi invitiamo a esplorare le opere con attenzione e a lasciarvi ispirare dalla bellezza che il maestro ha saputo catturare, nell'auspicio che questa esperienza possa arricchire l'intera collettività, invogliandola a riscoprire e preservare le meraviglie della natura che ci circonda.Ma sarà un evento nell'evento. In occasione della personale, infatti, siamo lieti di annunciare la presentazione di uno speciale documentario dal titolo "", che sarà trasmesso domenica 26 maggio alle ore 19:30, presso il chiostro di Palazzo di Città.Un documentario creato per offrire una prospettiva più approfondita sul Parco Nazionale dell'Alta Murgia, il contesto naturale che ha ispirato le straordinarie opere d'arte del maestro Luigi Basile e che a breve si potranno ammirare.Una sinergia in grado di offrire una prospettiva unica e coinvolgente, in cui si potrà confrontare direttamente le interpretazioni artistiche con la realtà del paesaggio, un ponte tra le opere del maestro e il loro contesto naturale, in cui le stesse prendono vita attraverso le immagini del documentario, mostrando come l'arte e la natura si influenzino reciprocamente, alimentando la creatività e l'ispirazione.Le due iniziative godono del patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia, del Comune di Corato e rientrano nel progetto "Geoparco: vita e storia antica del Parco Nazionale dell'Alta Murgia" di cui all'Avviso GeoEventi, finanziato dall'Ente Parco, ed inserite nelle iniziative de "La PrimaVera Fest" promossa dal Comune di Corato insieme al Gal Le Città di Castel del Monte e Slow Murgia.