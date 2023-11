6 foto Flash mob di Claudia Lerro a Bari

Circa 70 persone si sono date appuntamento ieri mattina per mettere in scena in diverse zone della città, da via Sparano al Petruzzelli, un flash mob per invocare il cessate il fuoco nella striscia di Gaza, dove è in atto un vero e proprio genocidio. I numeri, ad oggi, parlano già di più di 10.000 vittime, di cui 4.000 bambini.Ad ideare la manifestazione l'attrice Claudia Lerro che ha sottolineato: «Da liberi cittadini e cittadine italiani ed europei non possiamo e non vogliamo restare a guardare, inermi, questo genocidio. E nonostante questo piccolo gesto di protesta e sensibilizzazione sia una goccia nell'oceano, sentiamo la responsabilità e l'urgenza di fare la nostra parte sulla strada del cessate il fuoco e della pace, nel rispetto di tutte le parti in campo e del diritto internazionale. Siamo soli, ma insieme siamo tutto».D'altronde, come spiegato dalla stessa Claudia in un post social qualche giorno fa, la questione le sta particolarmente a cuore, essendo il suo compagno palestinese. Compagno che ora ha deciso di tornare a casa, dalla sua famiglia, nonostante abbia ricevuto da poco la cittadinanza italiana.«Questa mattina (ieri, ndr) a Bari - ha scritto Lerro - più di 70 tra uomini e donne si sono inginocchiate per dire BASTA a questi crimini di guerra. L'umanità è qui. Vi guarda. Guarda chi uccide. Guarda chi resiste. E, in silenzio, urla Stop Genocide In Gaza e Cessate il fuoco immediatamente. Un flash mob, un'azione piccola ma piena della certezza che dobbiamo fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per fermare questo abominio perché l'altro sono io. Perché il dolore di uno è il dolore di tutti».