Studio di analisi Papagni: dopo Trani si consolida la presenza con Molfetta

Il Centro Bio Medico di Analisi cliniche Papagni, forte di una esperienza più che quarantennale, dopo la storica sede di Trani in via De Cuneo n.54, a due passi dalla stazione ferroviaria, ha aperto tre anni fa circa, una nuova sede a Molfetta, in viale Papa Giovanni Paolo II, 12a/b.Cresciuto come offerta di servizi grazie alla dotazione in termini di risorse umane ed all'utilizzo di apparecchiature all'avanguardia, il Centro Bio Medico di Analisi cliniche Papagni può essere considerato un punto di riferimento nel settore della diagnostica di laboratorio.Centro Bio Medico di Analisi cliniche si è dotato di una innovativa strumentazione che permette di verificare la sensibilizzazione a 282 allergeni (acari, pollini, alimenti, pelo, forfora, saliva di animali, veleni di insetti, muffe, lattice ecc.) con un unico prelievo di sangue.Ebbene, questo esame, Allergy Explorer, che avviene tramite prelievo ematico, consente la simultanea ricerca e misurazione della sensibilizzazione a ben 282 allergeni,L'esame si chiama ALEX TEST ed è in grado di fornire il quadro completo del profilo allergologico in giornata.Centro Bio Medico di Analisi cliniche Papagni, un luogo dove è possibile riscoprire un corretto rapporto professionale con il paziente, capace di rispondere ad ogni sua esigenza e fugare ogni possibile dubbio.Pertanto, oggi è possibile ricevere gli innumerevoli servizi offerti dal Centro Bio Medico di Analisi cliniche Papagni, www. analisipapagni.it , recandosi a:Indirizzo: via De Cuneo, 54 – 76125 Trani (Bt)Telefono: +39 0883 58. 89. 60Fax: +39 0883 58. 87. 13Email: segreteria@analisipapagni. ItSede: viale Papa Giovanni Paolo II, 12a/b – 70056 Molfetta (Ba)Telefono +39 080 86. 59. 204Tel/Fax +39 080 86. 59. 350Email segreteria. molfetta@analisipapagni.it