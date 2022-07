Giovedì 14 luglio, in piazza Abbazia a Corato, si terrà il concerto "Amor Infinito", una immersione nell'universo musicale di Toninho Horta attraverso un percorso che ripropone i brani più significativi del grande artista brasiliano.Corato sarà quindi tappa del tour del chitarrista, che tornerà in Italia dopo 10 anni di assenza.Inserito nel 1977 e 1978 dalla rivista specializzata Melody Maker fra i dieci migliori chitarristi al mondo, Antônio Maurício Horta de Melo, noto come, è membro di spicco della celebre scuola musicale del Minas Gerais. Voce affascinante e morbido tocco della chitarra, la musica di Horta è stato ispirato dal virtuosismo di Wes Montgomery.Al suo fianco Nicola Stilo, tra i flautisti Jazz più apprezzati al mondo (ha suonato con Chet Baker per 9 anni, dal '79 fino alla tragica scomparsa del grande trombettista ed ha collaborato ed inciso con molti altri importanti musicisti). Collabora con Horta da più di venti anni con all'attivo numerose tournée e due lavori discografici. Al basso Alfredo Paixao, compositore e arrangiatore di Rio de Janeiro con numerose nomination ai Grammy e collaboratore di numerose star internazionali tra le quali Pino Daniele. Alla batteria Alessandro Marzi, già collaboratore di Horta e musicista tra i più richiesti sia in ambito jazz che in ambito pop. Collabora da molti anni con Sergio Caputo ed è titolare della cattedra di Batteria e Percussioni Jazz al conservatorio "Morlacchi" di PerugiaL'evento è organizzato dall'associazione culturale Accademia Musicale La Stella con il patrocinio del Comune di Corato.