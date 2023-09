Torna in Piazza Vittorio Emanuele "La Festa della Mandorla"

Sabato 30 Settembre torna la Festa della Mandorla in Piazza Vittorio Emanuele a Corato. L'iniziativa, giunta alla sesta edizione, è nata e prosegue grazie alla Pro Loco Quadratum e all'Istituto Alberghiero Tandoi, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti dell'Università di Bari e il con il Patrocinio del Comune di Corato, Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese e dell' Unpli Puglia APS.La serata si svolgerà con un convegno, stand dedicati al mondo della mandorla con prodotti che vanno dal campo gastronomico ai distillati fino alla divulgazione della ricerca scientifica e si concluderà con il concerto dei The Blackpool - Beatles Tribute Band per un salto indietro nel tempo con le più belle canzoni dei The Beatles.The Blackpool - Beatles Tribute Band, ospiti durante la scorsa stagione televisiva del celebre programma Tale e Quale Show su Rai 1 si esibiranno con un repertorio dei favolosi anni 60 e la musica più bella di tutti i tempi, con costumi di scena, strumenti vintage e un'incantevole scenografia.Programma del Convegno:Ore 18,30SalutiGerardo Strippoli - Presidente Pro Loco "Quadratum"Francesco Catalano - Dirigente Scolastico I.I.S. "Oriani-Tandoi"Corrado De Benedettis - Sindaco del Comune di CoratoBeniamino Marcone – Assessore alle attività Culturali Comune di CoratoMario Bartolomeo - Presidente cooperativa "Il Contado" (Toritto) e presidente O.P. "Mandorla di Toritto"Talk (in collaborazione con il Di.S.S.PA. dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro")Il progetto Amì (Almond Management Innovation): la tradizione abbraccia l'innovazione• Presentazione del progetto e Gestione "Carbon and Water friendly" del mandorleto - Prof. Pasquale Losciale - Docente universitario di Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree• Gestione fitosanitaria sostenibile - Prof.ssa Stefania Pollastro - Docente universitario di Patologia Vegetale• Metodi a impatto zero per la sanitizzazione delle mandorle - Prof. Antonella Tamborrino - Docente universitario di Meccanica Agraria• Prodotti innovativi a base di mandorla - Prof. Davide De Angelis - Ricercatore di Scienze e Tecnologie AlimentariProspettive e conclusioniLa mandorlicoltura del futuro: Tra valorizzazione e innovazione colturale - Dott. Francesco Maldera - Dottorando di ricerca in Biodiversità, Agricoltura e Ambiente - Di.S.S.P.A.