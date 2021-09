Torna la Festa della Mandorla, una sagra multi sensoriale

Dopo un anno di stop per via della crisi pandemica, ritorna la Festa della Mandorla arrivata alla sua 4a edizione.L'iniziativa, che si terrà sabato 25 settembre 2021, è organizzata da Pro Loco "Quadratum" e l'Istituto di Istruzione Superiore "Oriani-Tandoi" – indirizzo alberghiero e gode del patrocinio del Comune di Corato ed è inserita nel calendario degli eventi estivi "sei la mia città", insieme al patrocinio dell'UNPLI Puglia e del GAL "Castel del Monte".Un ritorno di questo evento che si fa interessante perché caratterizzato da una nuova location: Masseria Torre di Nebbia, abbracciata dai suoi mandorleti e con lo sfondo murgiano e di Castel del Monte.Un'evoluzione che consentirà di poter vivere in maniera multi-sensoriale non un semplice "sagra", ma un'esperienza culturale, naturalistica ed eno-gastronomica.Tutto ciò sarà reso possibile grazie ai partners dell'iniziativa: Burdi, Beltion e Quarta Caffè.Questo il programma dell'edizione 2021:ore 16,30 | Mandorle e NaturaVisita guidata nei dintorni della struttura, sugli aspetti naturalistici e geomorfologici, con passaggio nel mandorletoore 18.00 | Un patrimonio in un gusciomini talk sulle proprietà della mandorlaore 19.00 | Aperi-mandorlaconcerto del trio popolare "Abbàsce"con aperitivo a base di mandorleore 20.00 | A-mandorl-a-tavolacena a base di mandorle, dall'antipastoal digestivoPrenotazione obbligatoria - ingresso con green pass. Ticket evento: € 25/personaPer prenotazioni: 080.8728008 - info@prolococorato.it; oppure Info Point Corato 080.8720861; oppure: 368.7099065Il ticket è da ritirare entro giovedì 23 Settembre, onde evitare la cancellazione automatica della prenotazione.