Torna "Sognitudo 2030", giunto alla quarta edizione

Anche quest'anno torna Sognitudo 2030 giunto alla sua Quarta Edizione, l'evento con cui la Fondazione Vincenzo Casillo partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato da Asvis dall'8 al 24 Maggio 2023, rinnovando il sodalizio con la direzione artistica del regista teatrale Francesco Martinelli, con il patrocinio del Comune di Corato e in collaborazione con Teatro delle Molliche, Arcadia Kinema, Comitato per la Pace di Corato, Secop Edizioni e Buoncampo, con l'auspicio di aumentare conoscenza e consapevolezza sui temi dello sviluppo sostenibile, far circolare informazioni, condividere buone pratiche e stimolare nuove idee.L'edizione di quest'anno prende in considerazione due importanti tematiche: Pace e Ambiente, utilizzando la creatività e l'arte.Il programma prevede momenti di confronto, riflessione e approfondimento con anche il coinvolgimento diretto dei cittadini.Mercoledì 10 Maggio 2023 alle ore 19:00 c/o la Sala Conferenze della Casillo Group si terrà l'incontro "Alberi che crepitano: gli incendi che cancellano il passato e minacciano il futuro", a cui si potrà accedere con invito.Sarà prevista la proiezione del cortometraggio "Verde cenere" scritto e interpretato da Francesco Martinelli con la regia di Michele Pinto, prodotto dal Teatro delle Molliche in collaborazione con la Fondazione Vincenzo Casillo e il patrocinio del Comune di Camaiore.Il cortometraggio è stato girato a Luglio dello scorso anno nei territori colpiti dal devastante incendio in Versilia dove furono evacuate 1000 persone e bruciati quasi 1000 ettari di bosco.I relatori saranno:Tarantini Francesco - Presidente Nazionale Alta MurgiaCampanile Domenico - Dirigente alle Risorse Forestali Regione Puglia e Responsabile "Boschi didattici di Puglia"De Santis Assunta - Presidente Manu Manu RiforestaModererà l'incontro la giornalista Mary Tota.Giovedì 11 Maggio 2023 c/o il Cinema Alfieri di Corato (BA) alle ore 20:00 in un evento aperto a tutti, sarà proiettato il film "Trittico dell'albero", scritto e interpretato da Francesco Martinelli con la regia di Michele Pinto. Il trittico è composto da tre cortometraggi: Mio figlio è l'albero, Figli di madre terra e in anteprima assoluta l'ultima opera Verde Cenere. L'obiettivo è quello di suggerire riflessioni soprattutto per le giovani generazioni.Si è scelto di utilizzare linguaggi filmici e location differenti per raccontare storie che partono da fatti di cronaca: la revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2008 per cui gli alberi entrarono a far parte del patrimonio culturale nazionale al pari di complessi archeologici, di edifici e centri storici; il devastante batterio Xylella che colpì il Salento e l'Enciclica Laudato sì di Papa Francesco nel 2015; l'incendio in Versilia che distrusse quasi 1000 ettari di bosco nel 2022.L'auspicio è che una nuova umanità debba nascere e affermarsi.