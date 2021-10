Sognitudo 2020 porta la cultura del riciclo nelle scuole di Corato

La Fondazione Vincenzo Casillo rinnova il sodalizio con la direzione artistica del regista teatrale Francesco Martinelli e aderisce al Festival riproponendo anche quest'anno la 2° Edizione di Sognitudo 2030, con l'intento di aumentare conoscenza e consapevolezza sui temi dello sviluppo sostenibile, far circolare informazioni, condividere buone pratiche e stimolare nuove idee.La manifestazione è patrocinata dal Comune di Corato, in collaborazione con Teatro delle Molliche, Associazione Culturale FOS, Secop Lab, Arcadia Kinema, Associazione Musicale Fausto Zadra, Circolo Laudato Sì di Corato, Associazione Mobius Circle e Buoncampo.Il nome Sognitudo indica la misurazione del sogno: è una misura come la magnitudo per l'energia sprigionata da un evento sismico. Esprime il sogno di un'energia vitale che conduce al cambiamento.Pone l'attenzione su quanto accade nell'ambiente urbano ed extraurbano che ci circonda: la città, i cittadini e il territorio, sono i punti di partenza per un'analisi critica e consapevole.Questa mattina e domani, 7 e 8 ottobre, Sognitudo varcherà la soglia dell' Istituto Comprensivo "C. Battisti Giovanni XXIII" Corato per un 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐞 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 sulla plastica riservato agli alunni in collaborazione con Precious Plastic Salento.Precious Plastic nasce nel 2013 a opera di Dave Hakkens, un giovane designer olandese che progetta quattro macchinari in grado di riciclare la plastica su piccola scala per creare nuovi oggetti funzionali e duraturi.L'attività didattica del laboratorio di 𝑺𝒐𝒈𝒏𝒊𝒕𝒖𝒅𝒐 permette di assistere in diretta al 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐜𝐢𝐜𝐥𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚, dalla triturazione di un flacone usato alla trasformazione delle scaglie ottenute dal processo di triturazione in un nuovo oggetto funzionale e duraturo.In questo modo si avrà cognizione di come la plastica sia un materiale prezioso che disegnato e utilizzato correttamente può durare in eterno, e che pertanto non si presta a essere utilizzato come materiale usa e getta.I partecipanti potranno cimentarsi direttamente nell'utilizzo dei macchinari e 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚 𝐮𝐧 𝐨𝐠𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐢𝐮𝐭𝐨.Accanto alla parte pratica relativa al riciclo, sarà proposto anche un momento dedicato alla comprensione della problematica dell'inquinamento e all'educazione a un consumo più consapevole, sempre attraverso modalità ludiche e interattive.Le Scuole secondarie di primo grado di Corato che partecipano alle due giornate sono l'Istituto Comprensivo "C. Battisti Giovanni XXIII", l'Istituto Comprensivo "SM Imbriani L. Piccarreta" e l'Istituto Comprensivo "Cifarelli Santarella".